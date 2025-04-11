Минниханов: Российский венчурный форум — это эффективная площадка для обмена накопленным опытом

Крупнейшая выставка новых и современных проектов и максимальное количество потенциальных инвесторов. В Казани прошел основной день Российского венчурного форума, где главной темой стала поддержка технологичного предпринимательства, все в деталях изучила Инна Данилова.
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