Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • наталья сирота
    👍Ивлеева, дезинфек...
  • Мария Беликова
    Цель этой корпорации очевидна. Ослабить боевой дух наших воинов. Показать им, что делается в тылу, в Москве, пока они...Новый мир против ...
  • Любовь Батищева
    АМИНЬ....Ивлеева, дезинфек...

Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского

Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского

Опять есть повод начать текст с любимой фразы: "Сказали все, но не всё" Действительно, по поводу скандальной "голой" московской тусы высказались в ушедшем году уже все, кто хотел.

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Комментарии
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Нина Попова
Да звучало уже название у других авторов. Поищите.
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11 час.
ольга
Ну и о ком  автор писал? Как название корпорации? Или стршно стало?
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9 час.
Мария Беликова
Цель этой корпорации очевидна. Ослабить боевой дух наших воинов. Показать им, что делается в тылу, в Москве, пока они проливают кровь.
Ответить
1 час.

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