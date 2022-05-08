Украина как старый списанный брандер

Обратите внимание: Украина - разменная монета между нато и Россией ?. После того, как ты так крупно облажался на местных выборах, самое время интенсифицировать конфликт на территории 404… Боюсь, что в ближайшие дни нам следует ожидать резкого ухудшения положения на «украинских фронтах», в том числе информационных… Не только в связи с праздником Победы, но еще и потому, что консерваторы под руководством Бориса Джонсона так позорно обгадились, потеряв на местных выборах почти 400 мест… и это на фоне того, что все остальные партии оказались в плюсе (лейбористы и либ-демы особенно)… С учетом такого катастрофического провала на местных выборах, Борису, как когда-то Маргарет Тэтчер, понадобится небольшая победКа в войне за тридевять земель от Британии… Что характерно, неважно, чьей сия победКа будет — одержит верх Кукуев, Бориска, как его герой Черчилль, вылезет с речью в стиле «We shall overcome!» и присвоит победку Кукуева себе, ну и коллективному Западу… Кукуев проиграет, Бориска вылезет все с той же речью, поменяв в ней несколько абзацев, но на этот раз с призывом сплотиться и не дать кровавому Мордору победить, для чего надо отринуть все внутренние дрязги и противоречия, забыть, что количество британцев, ищущих возможность эмигрировать с островов в связи с резким ростом стоимости жизни и снижением ее стандартов, катастрофически полезло вверх, забыть про инфляцию в двузначных цифрах, забыть тот факт, что по мнению многих аналитиков и экономистов, в том числе и тех, кто работает на центробанк Англии, мы уже обеими ногами в рецессии, и дальше будет только хуже… Забыть все и сплотиться в борьбе за западные ценности, несмотря ни на что… И ценой всего этого гарцевания на внутренней и внешней политической сцене для таких паяцев, как Бориска и весь кагал западных политиков, будет уничтоженная, догорающая в руинах Украина, которую повесят на шею России… Раньше, когда еще люди в море ходили под парусами на деревянных кораблях, во время морских боев к судам противника подгоняли так называемые брандеры, деревянные плавучие корыта, которые цепляли к судну противника и поджигали, пожар с корыта перекидывался на судно противника — и вуаля, все сгорело к эбеням, включая пушки и возможность сопротивляться (тут пожар гасить надо)… И что интересно, дёшево и сердито, и брандер никому не жалко — послужил своей цели и гори он синим пламенем… Вот территория 404 и есть такой вот брандер… Вчера, в процессе блуждания по сетям, наткнулась на информацию о том, что якобы британские и американские консультанты (читай, кукловоды) Зеленского посоветовали ему искать в других городах, вроде Николаева, Одессы, Днепропетровска крупные промзоны, по типу Азовстали и превращать их в такие же оплоты «сопротивления», чтобы замедлить продвижение русских… Мне кажется, замедление продвижения русских в данном случае вторично, а первично — именно уничтожение индустриальной и логистической базы Украины, как того списанного старого брандера, с тем чтобы России остались только дымящиеся руины, разваленная страна, одичавшее население… Чистый брандер… Или Бесприданница — «так не доставайся же ты никому!»… Ставим лайк Подписываемся в раздел Ваша подписка очень важна #украина #зеленский #сша #россия #китай #политика #экономика #финансы #новости #обшество Больше интересных статей здесь: США.