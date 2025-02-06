Организаторы E3 устроят в Лас-Вегасе закрытую игровую конференцию iicon для рас...

Организаторы E3 устроят в Лас-Вегасе закрытую игровую конференцию iicon для раскрытия «безграничного потенциала интерактивных развлечений»Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA), в 2023 году окончательно отказавшаяся от проведения игровых выставок E3, вернулась с новым мероприятием для лидеров индустрии.