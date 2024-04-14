Экс-офицер разведки Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер поделился сведениями о том, что завершить бушующее на украинской территории противостояние окажется возможно лишь тогда, когда этого пожелает Российская Федерация.
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