Бойцы группировки Вооруженных сил России "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 200 военнослужащих украинской армии и четыре склада боеприпасов, а также станцию связи Starlink в зоне своей ответственности.
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