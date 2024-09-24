В Доме журналиста состоится церемония награждения лауреатов двух новых профессиональных премий – «Золотое перо Санкт-Петербурга» и «Золотое перо Ленинградской области»

В среду, 2 октября В среду, 2 октября, в Доме журналиста пройдет торжественная церемония награждения лауреатов двух новых профессиональных премий – «Золотое перо Санкт-Петербурга» и «Золотое перо Ленинградской области».
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