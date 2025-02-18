Курская область все чаще подвергается обстрелам со стороны ВСУ

<p style="text-align:justify"><strong>За минувшую неделю число обстрелов территорий РФ, включая Курскую область, со стороны ВСУ увеличилось почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей и достигло почти 1900 прилетов боеприпасов.
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