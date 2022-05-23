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WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone

WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone

Владельцам старых айфонов в скором времени придется попрощаться с WhatsApp. На официальном сайте мессенджера появилась новая информация о поддержке — теперь там значатся только «яблочные» устройства с операционной системой версии iOS 12 или выше.

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