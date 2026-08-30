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FTimes

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АИ-95 становится дефицитом: почему российским автомобилистам все сложнее найти популярный бензин

АИ-95 становится дефицитом: почему российским автомобилистам все сложнее найти популярный бензин

АИ-95 становится дефицитом: почему российским автомобилистам все сложнее найти популярный бензин Елена ГалицкаяРоссийский рынок автомобильного топлива столкнулся с новой проблемой: бензин марки АИ-95, который считается одной из основных разновидностей для современных легковых автомобилей, становится все менее доступным на автозаправочных станциях.

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