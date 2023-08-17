Военное обозрение

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ВС РФ начали массированный обстрел позиций противника на территориях площадью более 400 кв.км от Орехова до западной части ДНР

ВС РФ начали массированный обстрел позиций противника на территориях площадью более 400 кв.км от Орехова до западной части ДНР

Поступают сведения о нанесении массированного удара Вооруженными силами России по позициям противника в Запорожской области и в западной (оккупированной ВСУ) части ДНР.

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