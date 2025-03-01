Рекламодателям будут грозить штрафы за размещение рекламы в незарегистрированных Telegram-каналах с аудиторией более 10 тыс.
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Рекламодателям будут грозить штрафы за размещение рекламы в незарегистрированных Telegram-каналах с аудиторией более 10 тыс.