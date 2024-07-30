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Ва-банк Орбана. Венгр совсем перестал стесняться

Ва-банк Орбана. Венгр совсем перестал стесняться

Майор Гром Виктор Орбан в последние годы – пожалуй, самый яркий политик Западной Европы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Понятно, что договариваться будут Россия и США.  А насчет того, что  &quot;после американских выборов&quot; станет что-то понятнее, то встречный вопрос: а будут ли выборы? А если будут, то с чего все решили, что будет Трамп? Когда-то все были уверены, что в президенты выйдет Клинтониха, а победил Трамп)) Но не всегда так фартит, даже Козырям. Кроме Козыря есть еще и Джокер, подстановочная карта, которая вносит дополнительный элемент случайности и стратегических решений.  И по любому... то, что Орбан говорит, что у ЕС нет денег, так это потому, что эмиссией ЕЦБ ведает ЦБ США (ФРС)-сколько они разрешат для ЕС напечатать евро- столько ЕС и получит. В остальном страны ЕС являются нищебродами и голодранцами- ресурсов у них НОЛЬ. Печатать деньги США уже не могут- эта лавочка закрывается. Как только в США В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (какими бы ни были выборы)  начнется гражданская война, плюс параллельно возникнет форс мажор- вынужденная помощь Израилю в его широкомасштабной войне на БВ, плюс собственные попытки оттяпать рынки у Китая,... ЕС придет кирдык. При любом раскладе- и левом и правом. Просто при правом повороте распавшийся ЕС быстрее переформатируется в новые зоны влияния, восточная из которых станет Российской.
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