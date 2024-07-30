Ва-банк Орбана. Венгр совсем перестал стесняться

Natalija Osminina

Понятно, что договариваться будут Россия и США. А насчет того, что "после американских выборов" станет что-то понятнее, то встречный вопрос: а будут ли выборы? А если будут, то с чего все решили, что будет Трамп? Когда-то все были уверены, что в президенты выйдет Клинтониха, а победил Трамп)) Но не всегда так фартит, даже Козырям. Кроме Козыря есть еще и Джокер, подстановочная карта, которая вносит дополнительный элемент случайности и стратегических решений. И по любому... то, что Орбан говорит, что у ЕС нет денег, так это потому, что эмиссией ЕЦБ ведает ЦБ США (ФРС)-сколько они разрешат для ЕС напечатать евро- столько ЕС и получит. В остальном страны ЕС являются нищебродами и голодранцами- ресурсов у них НОЛЬ. Печатать деньги США уже не могут- эта лавочка закрывается. Как только в США В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (какими бы ни были выборы) начнется гражданская война, плюс параллельно возникнет форс мажор- вынужденная помощь Израилю в его широкомасштабной войне на БВ, плюс собственные попытки оттяпать рынки у Китая,... ЕС придет кирдык. При любом раскладе- и левом и правом. Просто при правом повороте распавшийся ЕС быстрее переформатируется в новые зоны влияния, восточная из которых станет Российской.