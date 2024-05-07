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Киркорова снова призывают извиниться

Киркорова снова призывают извиниться

киркоров . фото iznat.comАдвокат Елена Сенина, которая представляет интересы певицы Славы в конфликте с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, описала весьма успешное разрешение этой проблемы путем мирных переговоров.

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