Киркорова снова призывают извиниться

киркоров . фото iznat.comАдвокат Елена Сенина, которая представляет интересы певицы Славы в конфликте с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, описала весьма успешное разрешение этой проблемы путем мирных переговоров.
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