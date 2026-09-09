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Новый Jetour X90 вышел на рынок по цене Lada Niva Travel: он стоит меньше 1,3 млн рублей в Китае

Новый Jetour X90 может стать одним из самых продвинутых кроссоверов своего класса благодаря технологиям Chery.

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