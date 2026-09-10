США в ужасе от подробностей иранского удара по базе с истебителями: Patriot оказались беспомощны

ВАШИНГТОН, 10 сентября, ФедералПресс. Иран нанес болезненный удар по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке, поставив под вопрос эффективность американской противоракетной обороны.
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