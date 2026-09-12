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Регионы России

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Российские войска взяли под контроль село Весёлое в Донецкой Народной Республике

Российские войска взяли под контроль село Весёлое в Донецкой Народной Республике

Российские войска освободили село Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

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