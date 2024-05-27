БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БПЛА ULTRA с повышенной продолжительностью и дальностью полета

БПЛА ULTRA с повышенной продолжительностью и дальностью полета

Подготовка БПЛА ULTRA к вылету, 7 мая 2024 г. Стало известно, что военно-воздушные силы США начали полноценную эксплуатацию нового беспилотного летательного аппарата ULTRA, разработанного Исследовательской лабораторией ВВС и компанией Dzyne Technologies.

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