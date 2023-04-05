Cisco при уходе из России уничтожила оборудование почти на 2 млрд рублей

Физически уничтожила запасы своей техники и запчастей ушедшая с российского рынка из-за санкций американская компания Cisco Systems следует из опубликованной 31 марта бухгалтерской отчетности российского юридического лица компании «Сиско Системс».
Физически уничтожила запасы своей техники и запчастей ушедшая с российского рынка из-за санкций американская компания Cisco Systems следует из опубликованной 31 марта бухгалтерской отчетности российского юридического лица компании «Сиско Системс».
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