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Cisco при уходе из России уничтожила оборудование почти на 2 млрд рублей

Cisco при уходе из России уничтожила оборудование почти на 2 млрд рублей

Физически уничтожила запасы своей техники и запчастей ушедшая с российского рынка из-за санкций американская компания Cisco Systems следует из опубликованной 31 марта бухгалтерской отчетности российского юридического лица компании «Сиско Системс».

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