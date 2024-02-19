Филиппа разрешили: в России закончился бойкот Киркорова

Начавшийся после участия в «голой вечеринке» телеведущей Ивлеевой бойкот Филиппа Киркорова завершен. Как считает «МК», «пауза», на которую были поставлены его эфиры на федеральных каналах и российские концерты, закончилась.
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