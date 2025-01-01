Новые Kia Sorento могут загореться: объявлен отзыв

Южнокорейский автомобильный гигант Kia объявил об отзыве 1385 кроссоверов Sorento, выпущенных в текущем году с апреля по октябрь, из-за обнаруженного дефекта топливной системы, который может привести к возгоранию автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия, связанного с лобовым столкновением.