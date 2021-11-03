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«Живая архитектурная лаборатория» под инновационной ультратонкой крышей

«Живая архитектурная лаборатория» под инновационной ультратонкой крышей

Несколько швейцарских исследовательских институтов объединили свои усилия, чтобы разработать ультрасовременные технологии строительства, позволяющие сократить как материальные затраты, так и эксплуатационные выбросы углерода в окружающую среду.

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