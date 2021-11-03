«Живая архитектурная лаборатория» под инновационной ультратонкой крышей

Несколько швейцарских исследовательских институтов объединили свои усилия, чтобы разработать ультрасовременные технологии строительства, позволяющие сократить как материальные затраты, так и эксплуатационные выбросы углерода в окружающую среду.
Несколько швейцарских исследовательских институтов объединили свои усилия, чтобы разработать ультрасовременные технологии строительства, позволяющие сократить как материальные затраты, так и эксплуатационные выбросы углерода в окружающую среду.
Свежие комментарии