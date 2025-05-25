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РБК СТИЛЬ

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6 полезных свойств пастернака, как приготовить и когда покупать

6 полезных свойств пастернака, как приготовить и когда покупать

Рассказываем, стоит ли включать пастернак в рацион и что о нем нужно знать. Что такое Пищевая ценность Польза Противопоказания Применение в кулинарии Материал прокомментировали: Ярослав Ключевский, повар высшей категории, бренд-шеф, кризис-менеджер в ресторанном бизнесе; Виктория Елисеева, диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная»; Елена Трускова, врач-терапевт (интегративная антивозрастная превентивная медицина), Клиника доктора Бассэ.

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