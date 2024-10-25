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Автор идеи купюры БРИКС назвал её появление шуткой

Автор идеи купюры БРИКС назвал её появление шуткой

10-тысячный тираж купюр напечатали во Владимирской области перед саммитом.Фурор, который произвело появление в руках Владимира Путина на саммите БРИКС новой универсальной валюты, едва не затмил другие события форума.

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