Военное обозрение

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ВС России наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области

ВС России наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области

Действия российских военных, планомерно уничтожающих украинскую инфраструктуру, весьма эффективны. В частности, ВС России регулярно наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области, один из которых был отмечен сегодня утром.

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