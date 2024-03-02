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Рублев лишится места в топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации на турнире в ОАЭ

Рублев лишится места в топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации на турнире в ОАЭ

Российский теннисист Андрей Рублев выпадет из топ-5 рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) по итогам этой недели из-за скандального инцидента в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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