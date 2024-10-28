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ВС России взяли в плен пулемётчицу ВСУ, обучавшуюся в Британии

ВС России взяли в плен пулемётчицу ВСУ, обучавшуюся в Британии

Под Курском взяли в плен украинскую пулемётчицу, представившуюся НатальейАдминистраторам телеграм-канала "Архангел спецназа" стало известно, что в Курской области была взята в плен украинка, до этого проходившая курсы на территории Великобритании.

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