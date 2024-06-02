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"МЫ ДОМОЙ ЛЕТИМ": КАК УКРАИНСКИЕ ВОЕНЛЁТЫ ПЕРЕХОДЯТ НА СТОРОНЫ РОССИИ

"МЫ ДОМОЙ ЛЕТИМ": КАК УКРАИНСКИЕ ВОЕНЛЁТЫ ПЕРЕХОДЯТ НА СТОРОНЫ РОССИИ

Безусловно, вербовкой ценных специалистов на той стороне занимается разведка. Но есть и ещё один вариант, скажем так, налаживания сотрудничества (хотя, будем честны, спасения людей).

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