Самый быстрый тест на деменцию: найдите 7 отличий за 10 секунд

Проверьте себя! фото: Midjorney/ParentsС каждым годом количество людей, страдающих от деменции, растет, а их возраст становится все ниже и ниже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Еще одна смерть из-за глиобластомы: трагическая судьба Марины Симановской, спевшей с Децлом трек «Письмо»
- «Лети на небо, девочка»: Татьяна Навка, Лера Кудрявцева и другие звезды прощаются с Анастасией Заворотнюк
- Как они были счастливы: фотограф показал архивные снимки Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк
Свежие комментарии