Александр Горовой с рабочим визитом прибыл в Херсонскую область

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой вместе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и руководителями региональных силовых ведомств принял участие в заседании коллегии Главного Управления МВД России по Херсонской области.
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