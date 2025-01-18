Александр Горовой с рабочим визитом прибыл в Херсонскую область

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой вместе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и руководителями региональных силовых ведомств принял участие в заседании коллегии Главного Управления МВД России по Херсонской области.