«Думаете, народ забудет?»: Дегтярев гневно ответил Плющенко на слова о деградации

Министр спорта Михаил Дегтярев жестко ответил двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, который ранее заявил о «деградации» русского фигурного катания из-за невозможности выступать на международной арене.
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