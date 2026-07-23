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Царьград

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«Думаете, народ забудет?»: Дегтярев гневно ответил Плющенко на слова о деградации

«Думаете, народ забудет?»: Дегтярев гневно ответил Плющенко на слова о деградации

Министр спорта Михаил Дегтярев жестко ответил двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, который ранее заявил о «деградации» русского фигурного катания из-за невозможности выступать на международной арене.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Прикрыть этому Плющу все дотации из бюджета на его проекты . Хочет что то - проси деньги у Алиева.
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1 м.
Элина Смирнова
Плющ от олимпиады еле оклемался , от позора (хотя и с травмой связано). Ну , а сейчас, окончательно себя закопал.
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1 м.