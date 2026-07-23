«Думаете, народ забудет?»: Дегтярев гневно ответил Плющенко на слова о деградации

Прикрыть этому Плющу все дотации из бюджета на его проекты . Хочет что то - проси деньги у Алиева.

Элина Смирнова

Плющ от олимпиады еле оклемался , от позора (хотя и с травмой связано). Ну , а сейчас, окончательно себя закопал.