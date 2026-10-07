В Липецке юный водитель «Лады Приоры» врезался в грузовик

В Липецке утром 6 октября 19-летний водитель «Лады Приоры» врезался в стоящий грузовик DAF.Утром 6 октября в Липецке на улице Алмазной около 7:30 19-летний водитель «Лады Приоры» совершил наезд на стоящий грузовик DAF, за рулём которого находился 62-летний мужчина.
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