Легкий, мощный и автономный. Представлен электровелосипед Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight: полная амортизация и крутящий момент как у легковушки

Масса велосипеда составляет всего 18 кг, он оснащен карбоновой рамой и тяговой батареей 840 Вт·чАмериканская компания Specialized представила новый премиальный электрический горный велосипед S-Works Turbo Levo R Ultralight.
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