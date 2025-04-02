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Под прицелом

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Арктическая коллизия: «Тот кто нам мешает, тот нам поможет»?

Арктическая коллизия: «Тот кто нам мешает, тот нам поможет»?

«Репортёр» недавно рассказывал о сегодняшней ситуации в Арктике и вокруг неё. Однако после проведения VI Международного форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске с участием президента России Владимира Путина появилась необходимость вновь вернуться к данной теме.

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