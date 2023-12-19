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Никола Йокич и Пейтон Уотсон снялись в рекламе Hotels.com

Никола Йокич и Пейтон Уотсон снялись в рекламе Hotels.com

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич и его партнер по команде Пейтон Уотсон снялись в рекламе сервиса бронирования мест в гостиницах Hotels.

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