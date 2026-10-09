Какой сегодня праздник: 10 октября 2026 года

10 октября 2026 года — 283-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 82 дня. В XX и XXI веках эта дата соответствует 27 сентября по юлианскому календарю.
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