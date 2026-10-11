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FiNE NEWS

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Люксовый монстр с 530 л.с.: в Россию скоро приедет китайский гибридный минивэн, который перевернёт представления о комфорте

Представьте себе автомобиль, который сочетает в себе роскошь Rolls-Royce, мощь суперкара и функциональность семейного минивэна.

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