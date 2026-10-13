Названы номинации конкурса научно-популярного видео "Знаешь?Научи!"

В России 13 октября 2026 года стартует шестой сезон конкурса «Знаешь? Научи!». Школьники от 6 до 18 лет смогут рассказать о науке за три минуты, получить призы и дополнительные баллы при поступлении в РУДН, рассказали «Газете.
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