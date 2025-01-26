На улицах Петербурга прозвучат отрывки «Веры в победу»

В честь 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В день празднования 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на улицах Петербурга прозвучат отрывки из книги Константина Осипова «Вера в победу».