На улицах Петербурга прозвучат отрывки «Веры в победу»

В честь 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В день празднования 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на улицах Петербурга прозвучат отрывки из книги Константина Осипова «Вера в победу».
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