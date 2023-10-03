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Серверы PAYDAY 3 пофикшены, анонс Factorio от Paradox, Аламут в AC Mirage, судьба трилогии Камии…

Серверы PAYDAY 3 пофикшены, анонс Factorio от Paradox, Аламут в AC Mirage, судьба трилогии Камии…

PAYDAY 3 справилась с серверными проблемами, Team17 ждёт волна увольнений, Paradox издаст воксельный симулятор строительства фабрики Foundry, кооп-шутер Ripout приготовился к запуску в раннем доступе, Хидэки Камия не может ответить на вопросы о завершении своей супергеройской трилогии, добавление Аламута в Assassin’s Creed Mirage было под угрозой, спало эмбарго на публикацию превью Frostpunk 2.

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