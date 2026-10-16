Сильнейший пожар начался под Хмельницким после удара ВС РФ по нефтебазе. Нефтехранилище в районе Шепетовки загорелось после атаки реактивных БПЛА, сообщают местные СМИ.
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