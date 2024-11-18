Сколько аварийных бригад будут ликвидировать аварии на электросетях в зимнем Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября, ФедералПресс. В Петербурге во время отопительного сезона будут работать три аварийно-спасательных формирования и 802 аварийно-ремонтные бригады, которые займутся ликвидацией аварий на электросетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии