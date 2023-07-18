Выливаем яйца прямо на картошку во время жарки. Простые ингредиенты, но результат будет потрясающим

Вариации этого сытного блюда из жареного картофеля и яиц популярны по всей Испании. Ничего удивительного: простейшие ингредиенты с правильным подходом позволяют быстро получить настоящий ресторанный ужин, который не требует ни затрат, ни хлопот.
Вариации этого сытного блюда из жареного картофеля и яиц популярны по всей Испании. Ничего удивительного: простейшие ингредиенты с правильным подходом позволяют быстро получить настоящий ресторанный ужин, который не требует ни затрат, ни хлопот.
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