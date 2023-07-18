Steak Lovers

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Выливаем яйца прямо на картошку во время жарки. Простые ингредиенты, но результат будет потрясающим

Выливаем яйца прямо на картошку во время жарки. Простые ингредиенты, но результат будет потрясающим

Вариации этого сытного блюда из жареного картофеля и яиц популярны по всей Испании. Ничего удивительного: простейшие ингредиенты с правильным подходом позволяют быстро получить настоящий ресторанный ужин, который не требует ни затрат, ни хлопот.

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