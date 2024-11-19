«Легитимный»: удар ВС РФ выбил около трети ракет ПВО Украины

На отражение массированного удара ВС России по военным предприятиям и критически важным объектам энергетики украинские военные израсходовали около трети запасов ракет противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Легитимный».
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