Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Легитимный»: удар ВС РФ выбил около трети ракет ПВО Украины

«Легитимный»: удар ВС РФ выбил около трети ракет ПВО Украины

На отражение массированного удара ВС России по военным предприятиям и критически важным объектам энергетики украинские военные израсходовали около трети запасов ракет противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Легитимный».

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