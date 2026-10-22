Роман ангольского писателя Жозе Эдуарду Агуалузы «Креольская нация», написанный почти тридцать лет назад, стал лауреатом премии «Ясная Поляна — 2026», соучредителем которой является компания Samsung Electronics.
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