ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Видимо у немцев лопается терпение.В Регенсбурге мес...
  • Георгий Михалев
    Не надо торопиться. Сначала следует отутюжить с воздуха под ноль, чтобы ни одна террористическая скотина не осталась.Fox News сообщил ...
  • Алексей
    Сначала еще надо найти настоящий,натуральный мед.Везде подделки и разбавленный.Даже на "ярмарках".Врач призвала не ...

В Израиле снесли пиццерию из-за рекламы с фото заложницы

В Израиле снесли пиццерию из-за рекламы с фото заложницы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября с помощью бульдозера снесла пиццерию, которая опубликовала рекламу с использованием фотографии пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинского движения ХАМАС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх