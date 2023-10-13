В Израиле снесли пиццерию из-за рекламы с фото заложницы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября с помощью бульдозера снесла пиццерию, которая опубликовала рекламу с использованием фотографии пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинского движения ХАМАС.
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