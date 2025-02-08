ТЕМА. ГЛАВНОЕ Отец еще одного британского негодяя льет крокодильи слезы по своему сыночку-недотепе и возмущается тем, что русские, которых сынок поехал на Украину убивать , посмели разнести на клочки его чадо.
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