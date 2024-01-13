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Свежие комментарии

Фонтан из новостей или "... цирк" с конями

Фонтан из новостей или "... цирк" с конями

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну что, новости прямо фонтаном фонтанируют, и главная из них - сегодня начинается рассмотрение иска ЮАР в отношении совершаемого Израилем геноцида палестинцев в международном суде в Гааге.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какая власть там. такие  и судьи и законы. конечно, не выиграть им дело, силы неравны.
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16 час.
Владимир Соловьев
ГААГА, ЭТО КОНТОРКА ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ЗАКОНОВ ВСЕМУ МИРУ!
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3 час.

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