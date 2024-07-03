Специалист Роскачества Колганова посоветовала летом отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовала россиянам отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов во время жары.
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