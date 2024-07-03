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Специалист Роскачества Колганова посоветовала летом отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов

Специалист Роскачества Колганова посоветовала летом отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовала россиянам отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов во время жары.

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