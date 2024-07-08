Военный из Архангельска вернулся с СВО и застал ужасную картину: дочь попала в реанимацию

Теперь молодой отец хочет оставить ребенка себе из-за угрожающей опасности.Молодой боец СВО Даниил Ильин из Архангельской области на днях вернулся с фронта и узнал, что его двухлетняя дочь попала в реанимацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии